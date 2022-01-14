"Атлетик" зіграє з "Реалом" у фіналі Суперкубка Іспанії

"Атлетик" з Більбао побореться з мадридським "Реалом" у фіналі Суперкубка Іспанії. У другому півфіналі баски обіграли ще один клуб з Мадрида "Атлетіко" 2:1, повідомляє РБК-Україна.

У першій половині жодна з команд результативними діями не відзначилася, залишивши вирішення завдань на другий тайм. Першими відзначилися"матрацники". На 62-й хвилині Жоао Фелікс після подачі головою пробив у штангу, після чого м'яч влучив у спину кіпера "Атлетика" Унаї Симона і перетнув лінію воріт клубу з Більбао - 1:0.

Але баски змогли в кінцівці не тільки рахунок зрівняти, а й вирвати перемогу. Причому знову спрацювали кутові. Спочатку на 77-й хвилині Єрай Альварес після подачі з корнера виграв верхову боротьбу і пробив з близької відстані в нижній кут воріт "Атлетіко" - 1:1. А через ще чотири хвилини Ніко Вільямс був першим на підборі і приблизно з лінії штрафного відправив м'яч точно в дальній кут воріт опонентів - 2:1.

Такий рахунок зберігся до фінального свистка. У підсумку за трофей з "Реалом", який вчора в овертаймі зміг дотиснути "Барселону" - 3:2, зіграє "Атлетик". Фінал відбудеться 16 січня.