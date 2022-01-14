"Дженоа" програла "Мілану" та залишила Кубок Італії

Футбольний клуб "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зустрівся на виїзді з "Міланом" в 1/8 фіналу Кубка Італії. Підопічні українця зазнали поразки з рахунком 1:3 і покинули турнір, повідомляє РБК-Україна.

На 17-й хвилині генуезці повели в рахунку завдяки удару головою від новачка команди Естігора після подачі з кутового. "Дженоа" утримував переможний рахунок до 74-ї хвилини, коли рівновагу відновив Жиру.

Поєдинок перейшов в овертайми, а на 102-й хвилині Рафаел Леау вивів "Мілан" вперед. Крапку на 112-й хвилині поставив Салемакерс.

Це вже 11-й матч "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка. В активі команди всього 1 перемога при 3 нічиїх і 7 поразках.

Для Андрія Шевченка ця гра була доленосною, адже український тренер перебуває під загрозою звільнення. Тепер існує висока ймовірність того, що українця звільнять.