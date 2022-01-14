Що не можна робити у разі переохолодження: у МОЗ дали детальне роз'яснення

Переохолодження (гіпотермія) може стати згубним для організму. Наступити воно може непомітно, при зниженні температури тіла на 1-2 градуси, навіть під час руху та фізичної роботи, повідомляє Обозреватель.

У МОЗ попередили про те, що слід бути обережними в холодні дні і дотримуватися простих правил безпеки і не наражати організм на небезпеку через холод. Там же зазначили, що виникнення проблеми краще запобігти, ніж потім її вирішувати.

При переохолодженні спочатку людина відчуває озноб, її дихання та пульс частішають, артеріальний тиск трохи підвищується, з'являється гусяча шкіра. Далі через зниження температури внутрішніх органів пригнічуються їх функції: зменшується частота дихання та серцебиття, людина відчуває млявість, апатію, сонливість, м'язову слабкість.

У МОЗ звернули увагу, що пальці ніг і рук, вуха та ніс замерзають першими через те, що у них тонкий жировий прошарок.

Ознаки переохолодження

озноб;

мова втрачає чіткість і стає схожою на бурмотіння;

дихання сповільнюється і стає поверхневим;

пульс – слабкий;

порушення координації;

тягне на сон;

сплутаність свідомості чи втрата пам'яті;

непритомність;

червона/синя, холодна шкіра.

Що необхідно зробити у разі переохолодження

Як порадили в МОЗ, у разі, якщо людина замерзла, вона має зайти до найближчого приміщення. Якщо такого немає поруч, слід максимально укутати шию і голову. При цьому необхідно переконатись, що речі сухі.

Вже у приміщенні, до тіла можна прикладати теплі компреси. При цьому слід вибирати ділянки в центрі тіла – шию, груди та пах. Якщо для цього використовуються пляшки з гарячою водою, слід загорнути їх у рушник, щоб не обпектися.

Для зігріву необхідно пити теплі безалкогольні напої із цукром, а також 'їсти білкову їжу. Якщо це можливо – рухатись, щоб відновити кровообіг.

Що не можна робити під час переохолодження

Медики не рекомендують практикувати швидке нагрівання. Наприклад, лізти у гарячу ванну або притискатися до обігрівача. Також, за їхніми словами, не варто розтирати руки та ноги, намагаючись розігріти їх. Не ефективним способом розігріву в МОЗ також вважають алкоголь та тютюн.

"Алкоголь сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну - звуження судин, що призводить до посилення переохолодження" , – попередили лікарі.

Вони ж порадили контролювати зведення про погоду та одягатися відповідно до температури повітря.