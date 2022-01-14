Курс валют НБУ на 14 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 14 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 13 січня підвищився на 3 коп. до 27.74 за 1 долар.
Євро подорожчало на 30 коп. до 31.78 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 5 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 38.04 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 38 коп. до 30.41 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 7.01 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.737 200
|EUR
|Євро
|31.781 300
|RUB
|Рубль
|0.366 960
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.044 300
|CHF
|Швейцарський франк
|30.405 300
|PLN
|Польський злотий
|7.008 900