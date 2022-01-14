Курс валют НБУ на 14 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 14 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 13 січня підвищився на 3 коп. до 27.74 за 1 долар.

Євро подорожчало на 30 коп. до 31.78 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 5 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 38.04 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 38 коп. до 30.41 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 7.01 за 1 польський злотий.