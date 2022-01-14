ВООЗ схвалила два нових препарати для лікування COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID, два нових лікарських засобів. Застосування препаратів призвело до поліпшення показників виживання і зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ), пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Важкий COVID тепер пропонують лікувати Барицитинібом, який використовують в терапії ревматоїдного артриту, а для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл - Сотровімаб.

Йдеться, в першу чергу, про людей похилого віку і хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема штаму "Омікрон", "досі незрозуміла".

Рекомендації були складені після того, як експерти ВООЗ проаналізували дані семи клінічних випробувань, що містили понад 4 000 чоловік з COVID різного ступеня тяжкості. Фахівці ВООЗ переконалися, що користь від лікування переважує ризики побічних ефектів.