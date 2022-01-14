У США назвали питання, які готові обговорювати з РФ

США готові до розмови з Російською Федерацією. Американська сторона готова говорити про вирішення конфліктів, зниження ризиків агресії і підвищення довіри, але не базових принципів міжнародної системи безпеки, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє прес-служба представництва США при організації з безпеки і співробітництва в Європі

"Наш підхід - дуже серйозний. Ми сказали, що відкриті до діалогу високого рівня. І продемонстрували це шляхом участі у двосторонніх переговорах зі стратегічної стабільності, в Раді Росія-НАТО, і зараз ми залучені в процес тут, в ОБСЄ" , – заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у відповідь на заяву заступника голови російського МЗС Сергія Рябкова, що нібито США не готові до серйозних переговорів.

При цьому американський дипломат вказав, що Вашингтон "не збирається вести нові переговори за ключовими принципами" або відмовлятися від основних елементів Гельсінського Заключного акту, Статуту ООН і Паризької Хартії.

"Це - основи і базові принципи міжнародної системи, і вони не підлягають новим переговорам" , – підкреслив Карпентер.

Водночас він зазначив, що Вашингтон "буде радий обговорити" з Москвою врегулювання конфліктів, зниження ризиків агресії військової прозорості.