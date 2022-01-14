Астероїд діаметром більше 1 км пролетить повз Землю 18 січня

Астероїд 7482 (1994 PC1), діаметр якого становить близько 1,1 км, пролетить повз Землю 18 січня. Це випливає з опублікованих у четвер даних Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), повідомляє ТАСС.

Найближча відстань, на яку астероїд підбереться до Землі, становитиме близько 2 млн км, він пролетить зі швидкістю понад 70 тис. км/год. Незважаючи на те, що у своєму максимальному наближенні астероїд перебуватиме на відстані, яка перевищує у кілька разів відстань від Землі до Місяця і якоїсь реальної загрози зіткнення немає, фахівці NASA розцінюють подібні космічні об'єкти як "потенційно небезпечні".

Астероїд 7482 (1994 р. PC1) був відкритий шотландським астрономом Робертом Макнотом у 1994 році.