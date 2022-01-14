Я не опинюся за ґратами — Порошенко

П’ятий президент Петро Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України 17 січня та прокоментував свій можливий арешт.﻿ В інтерв'ю Настоящему времени він заявив, що має намір повернутися не для того, щоб захищатися від президента Володимира Зеленського, а захищати країну, повідомляє Новое время.

На питання, як він представляє цю боротьбу за ґратами, Порошенко відповів:

«Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сил, ні волі. Послухайте, я ж таки п’ятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони та мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і в 2014-му, і в 2019 році… І ті зміни, що відбулися в соціологічних опитуваннях, в електоральному середовищі, показують, що наша політична сила… випередила „слуг народу“ і на сьогодні це ще одна причина, чому Зеленський діє таким чином: тому що він хоче за прикладом 2012 року прибрати з парламентських виборів свого основного конкурента. Ми йому такий подарунок не зробимо, тому що ключова позиція: він має пояснити суспільству, у чому полягає державна зрада Порошенка».

20 грудня Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Це стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.

За версією слідства, він використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані, а потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій, таким чином «поставивши Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

У Євросолідарності заявили, що підозра є політично мотивованою та фейковою, і звинуватили президента Володимира Зеленського у переслідуванні опозиції.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка. Зокрема, йдеться про:

квартири, що належать Порошенку, у Вінниці та Києві;

садибу у Козині;

земельні ділянки;

акції Порошенка у низці приватних компаній.

Сам Порошенко у грудні вирушив у дипломатичне турне до Польщі та Туреччини. Він має намір повернутися в Україну 17 січня о 9.00 рейсом з Варшави.