Історичний рекорд: дитячий кліп набрав 10 млрд переглядів на YouTube

Південнокорейське відео досягло 10 млрд переглядів вдень 13 січня 2022 року. Воно стало першим відео у світі, що коли-небудь долало таку позначку на YouTube, повідомляє Сьогодні.

Пісня випередила кліп, який посів друге місце – кавер на мегахіт Луїса Фонсі та Дедді Янкі "Despacito", який набрав 7,7 млрд переглядів, пише Korea Herald.

Пісня Baby Shark, випущена у червні 2016 року в рамках серії дитячих пісень Pinkfong, стала світовим феноменом завдяки мелодії, що запам'ятовується, та захоплюючим текстам.

"Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo" , – співається в ній.

Пісня вже була занесена до Книгу рекордів Гіннеса як найвідоміше відео на YouTube, набравши 7 млрд переглядів у листопаді 2020 року, і відтоді залишається на коні 15 місяців поспіль.

Також вона потрапила у світові музичні чарти, посівши 32-е місце у Billboard Hot 100 та 6-е місце у британських офіційних чартах у 2019 році. У Pinkfong прокоментували рекорд, зазначивши, що 10 млрд – це величезна кількість, адже вона перевищує чисельність населення світу у 7,8 млрд людей. Отже, всі люди, які живуть на Землі, могли бачити це відео хоча б один раз. Хоча швидше за все, величезна кількість користувачів неодноразово ставила його на повтор своїм дітям.