Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер ажіотажний попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку продовжився. Національний банк знову провів дві інтервенції та продав близько 80 млн доларів, але зміг лише трохи сповільнити падіння гривні.

Експортери, бачачи, що долар зростає, притримують продаж, вичікуючи, до якого максимального рівня дійде курс. Тому є всі передумови продовження зростання котирувань на міжбанку. Рівень 27,80 гривень учора було пробито; сьогодні перевірятимуть на міцність 27,90, і якщо воно теж не втримає зростання, безготівковий долар може зрости до 28 гривень рівно. Національний банк поки що лише пригальмовує процес, намагаючись регулювати швидкість ослаблення гривні.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,80/27,90 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва вчора подорожчав ще на 13 копійок. Вранці його продавали по 27,86-27,87 гривень, а до 17 години цінник підняли до 27,99-28,00 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок. Сьогодні вранці продаж у столиці стартуватиме з 28,02-28,05 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників. Що вище зростає долар, то ближче така можливість.

Євро на ринку FOREX у четвер спробував продовжити зростання, але зміг піднятися лише до позначки 1,1480 долара, після чого скоригувався нижче. Вранці п'ятниці спостерігається чергова спроба піднятися вище: євро вже піднялося з 1,1450 до позначки 1,1481 долара. Готівковий євро вчора за день подорожчав ще на 15 копійок, синхронно зі зростанням ціни готівкового долара: вранці оптові обмінні пункти продавали його за 31,85-31,90 гривень, а надвечір цінник досяг 32,00-32,05 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 32,05-32,10 гривень за один євро. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні є всі шанси для продовження зростання цінника на готівковий євро.

Російський рубль у четвер різко впав після висловлювань заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова про можливість розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Долар, який коштував учора вранці 74,40 рубля, надвечір злетів до 76,60 рублів. Станом на 8:30 ранку п'ятниці рубль торгується у широкому діапазоні 75,90-76,20 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві вчора продавали по 3,70-3,73 гривні за 10 рублів. Якщо падіння гривні продовжиться, то сьогодні рубль може подорожчати на 2 копійки, до 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.