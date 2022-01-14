Toyota C-HR очолила рейтинг найнебажаніших автомобілів

До списку увійшли моделі японських та американських виробників, повідомляє Автоцентр.

Авторитетна американська агенція Consumer Reports склала черговий рейтинг автомобілів. Експерти опитали понад 300 тисяч автовласників та склали список найнебажаніших машин, які сильно розчарували їхніх господарів.

В агентстві наголосили, що під час дослідження було враховано низку факторів, серед них надійність, продуктивність, комфорт, стиль та якість складання. Також враховувалося загальне відчуття водіння тієї чи іншої машини. Найменшу кількість балів від користувачів набрав кросовер Toyota C-HR. Тільки 29% користувачів знову вибрали б таку модель. Таким чином японський автомобіль очолив такий непривабливий рейтинг.

Друге місце за результатами опитування дісталося Ford EcoSport, яке набрало 30%. Третій рядок із результатом у 37% зайняв Chevrolet Trax. Четверте та п'яте місце розділили між собою Infiniti Q50 (40%) та Nissan Qashqai (42%).