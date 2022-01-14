Європарламент слідкує за справою проти Порошенка – Євродепутат

В Європейському парламенті слідкують за справою щодо п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це заявила депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Юкнявічене, вона стурбована ситуацією всередині України і припускає, що за кримінальною справою щодо Порошенка може стояти політичне переслідування.

"Я сподіваюся, що Україна – це правова держава і переслідування не буде. Ми спостерігаємо за цією справою, але звинувачувати Порошенка у державній зраді... в мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін" , – зазначила Юкнявічене.

Євродепутатка додала, що за подіями в середині України спостерігає так само прискіпливо, як і за подіями за межами України, маючи на увазі російську агресію.