У ВООЗ хочуть, щоб нові вакцини від коронавірусу випробовували на вагітних

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав вагітних жінок брати участь у клінічних випробуваннях препаратів від коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава ВООЗ заявив на брифінгу.

"Ми закликаємо вагітних жінок брати участь у клінічних випробуваннях нових методів лікування та вакцин. На щастя, передача інфекції від матері до дитини внутрішньоутробно або під час пологів дуже рідка, і в грудному молоці не було виявлено активного вірусу" , — сказав він.

Політик також пояснив, що немає жодної необхідності в розлученні матері, яка хворіє на COVID-19, з її новонародженою дитиною.