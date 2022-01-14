У ВООЗ хочуть, щоб нові вакцини від коронавірусу випробовували на вагітних
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав вагітних жінок брати участь у клінічних випробуваннях препаратів від коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава ВООЗ заявив на брифінгу.
"Ми закликаємо вагітних жінок брати участь у клінічних випробуваннях нових методів лікування та вакцин. На щастя, передача інфекції від матері до дитини внутрішньоутробно або під час пологів дуже рідка, і в грудному молоці не було виявлено активного вірусу", — сказав він.
Політик також пояснив, що немає жодної необхідності в розлученні матері, яка хворіє на COVID-19, з її новонародженою дитиною.
"Ми також стурбовані повідомленнями з деяких країн про жінок, які були розлучені зі своїми новонародженими дітьми, що є непотрібним і може завдати шкоди здоров'ю та благополуччю новонароджених у перші критичні дні після народження", — підсумував Гебреїсус.