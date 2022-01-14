КНДР виконала пуск невідомого снаряду – Південна Корея

Пхеньян здійснив пуск невідомого снаряда у східному напрямку, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє РИА Новости.

Берегова охорона Японії, у свою чергу, оприлюднила попередження про можливий ракетний пуск КНДР. За її даними, снаряд упав у воду. Раніше судна, що перебувають у морі, закликали виявити обережність і не наближатися до об'єкта, якщо він опиниться у воді в зоні їхньої видимості.

Цього року Північна Корея вже тричі проводила випробування озброєння. Попередні пройшли 5 і 11 січня, тоді влада заявила про успішне тестування гіперзвукової ракети.

Раніше США в ООН запропонували запровадити нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на запуски балістичних ракет, які фіксували з вересня минулого року.