Ціна газу у Європі зросла на 10%

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі на відкритті торгів підскакують більш ніж на 10% і перевищують 1100 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Вартість найближчих, лютневих, ф'ючерсів на газ за індексом TTF (найбільшого європейського хаба) на відкритті торгової сесії опинилися на рівні 1100 доларів, а до 09:07 — росли на 10,9% до розрахункової ціни напередодні, до 1113 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі 21 грудня досягли історичного максимуму 2190,4 долара за тисячу кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження. Розрахункова ціна січневих ф'ючерсів останніми днями минулого року впала вдвічі — до 1020 доларів на 30 грудня.

Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з постачанням "на день вперед" перевищила 600 доларів, а на початку жовтня переступила поріг 1000 доларів. У грудні котирування виросли вже вдвічі. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів – з 1996 року – у Європі не було.

Експерти пов'язували зростання вартості з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на зріджений природний газ (ЗПГ) в Азії.

На настрої учасників ринку впливають також погодний фактор та невизначеність із запуском "Північного потоку 2". Обидві нитки трубопроводу заповнені технічним газом, і він готовий до роботи, проте, як очікується, буде запущений не раніше, ніж друге півріччя.