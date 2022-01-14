Virgin Orbit здійснила черговий запуск ракети LauncherOne

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit здійснила черговий успішний запуск на орбіту ракети LauncherOne з борту літака-носія, пряма трансляція велася на її сайті, повідомляє "Интерфакс".

"Ракета LauncherOne вийшла на орбіту", - йдеться у повідомленні компанії .

Двоступінчаста ракета довжиною 21 метр була скинута на висоті приблизно 9,5 тисячі метрів з модифікованого літака Boeing 747 (під назвою Cosmic Girl) над Тихим океаном, після чого на ній увімкнувся двигун. Слідом за відділенням першого ступеня ракета вийшла на штатну орбіту з групою мінісупутників на борту.

Літак вилетів з аеродрому Мохаве в Каліфорнії о 13:38 у четвер за часом Тихоокеанського узбережжя США і приблизно через 1 годину 14 хвилин здійснив пуск ракети над океаном за 150 км на південний захід від міста Лонг-Біч.

В рамках місії Above the Clouds ("Над хмарами") ракета вивела на орбіту висотою близько 500 км групу експериментальних мінісупутників Пентагону, призначених для випробування технологій зв'язку та навігації об'єктів у космічному просторі, американський апарат SpireGlobal, розроблений Корнеллським університетом за фінансової підтримки, а також два наносупутники для польської компанії SatRevolution.

Ракета-носій LauncherOne кріпиться під лівим крилом літака Boeing 747, після повітряного старту вона здатна виводити на сонячно-синхронну орбіту до 500 кг корисного навантаження.

Перше успішне демонстраційне випробування ракети LauncherOne компанії Virgin Orbit, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, було здійснено у січні минулого року. Основне підприємство компанії знаходиться у місті Лонг-Біч. Розробки системи повітряного старту розпочалися у 2015 році.