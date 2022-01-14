У РФ оголосили раптову перевірку бойової готовності армії

У Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі у рамках підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022", повідомляє ТАСС.

"У Збройних силах РФ продовжуються планові заходи зимового періоду навчання військ. У рамках підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання "Схід-2022" у військах Східного військового округу проводиться раптова перевірка бойової готовності" , - заявили у Міноборони Росії.

Зазначається, що під час перевірки будуть проведені тактичні навчання та бойові стрільби на віддалених полігонах.

Також буде проведено оцінку можливостей транспортної мережі РФ.

"Особливу увагу буде приділено оцінці можливостей транспортної інфраструктури держави щодо забезпечення перевезення військ у встановлені терміни" , - зазначили у російському Міноборони.

Східний військовий округ РФ – одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних сил Росії Далекому Сході. Штаб знаходиться у Хабаровську.