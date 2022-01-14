Маск оголосив продаж товарів Tesla за криптовалюту

Компанія Tesla оголосила про прийом криптовалюти Dogecoin як оплати за деякі товари. Відповідна інформація з'явилася на сайті створеного Ілоном Маском підприємства з виробництва електромобілів, повідомляє ТАСС.

У магазині компанії представлені предмети одягу, аксесуари, автомобілі та інші позиції. Товари, доступні для покупки за криптовалюту, позначені спеціальним значком. На сайті Tesla зазначається, що зроблені за допомогою Dogecoin покупки не підлягають поверненню, обміну або скасуванню. Наголошується також на тому, що інтернет-магазин не працює з іншими криптовалютами.

Сам Ілон Маск у п'ятницю написав у Twitter, що продукцію Tesla тепер "можна купити за Dogecoin" . Раніше він неодноразово позитивно відгукувався про Dogecoin у своєму мікроблозі.

Криптовалюта є різновидом цифрової валюти, створення якої ґрунтується на криптографічних методах. Функціонування таких систем засноване на технології блокчейн – децентралізованої бази даних, в якої пристрої зберігання інформації не підключені до спільного сервера.