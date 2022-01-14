Українка Цуренко пробилася до основної сітки Australian Open

Одна з кращих тенісисток України Леся Цуренко (№120 WTA) стала переможницею кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі відбору українка обіграла представницю Росії Еліну Аванесян (№214 WTA), повідомляє УНІАН.

Цуренко здолала суперницю в двох сетах і забронювала собі участь в основному етапі Australian Open.

Australian Open. Фінал кваліфікації

Леся Цуренко (Україна) - Еліна Аванесян (Росія) – 6:4, 6:0

Поєдинок тривав 1 годину і 10 хвилин.

Леся Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійних помилки і використовувала 7 з 8 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Цуренко в 12-й раз бере участь у турнірі Australian Open (10 разів грала в основній сітці). Найкращий результат українки на цьому турнірі - третє коло у 2013 році.

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