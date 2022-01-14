СБУ та Держспецзв'язку розслідують обставини хакерської атаки на урядові сайти

Хакерську атаку на низку урядових сайтів було вчинено в ніч на п'ятницю, СБУ та Держспецзв'язку розслідують інцидент і збирають цифрові докази, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У ніч з 13 на 14 січня було вчинено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося" , - заявили в СБУ.

При цьому в СБУ наголосили, що з метою запобігання поширенню атаки на інші ресурси, а також для локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

"Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади розслідують інцидент і збирають цифрові докази. Більшість постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом" , - відзначили у відомстві.

Своєю чергою, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.