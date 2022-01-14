Банки за 2021 рік знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2021 року в національній валюті становили 32,0% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,9 п.п, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,9 п. п. до 5,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за 2021 рік знизилися з 10,3% до 10,0% річних, за валютними впали з 5,0% до 3,3% річних.

Кредитний портфель банків за 2021 рік зріс на 10,0% до 1 044 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 21,2% до 242 млрд гривень, підприємств зріс на 5,1% до 775 млрд гривень.

Нагадавши, НБУ посилив вимоги до банків, які видають споживчі кредити українцям. З 1 січня 2022 року вводиться підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам з 125% до 150%. Тепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.