Повний абсурд – президент Естонії щодо вимог РФ до НАТО

Росія вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року. Це значить, що з Альянсу мають вийти країни Балтії. В Естонії відреагували на такі ультиматуми Москви, повідомляє 24 Канал.

Президент Естонії Алан Каріс назвав пропозиції Росії "повним абсурдом". За словами глави держави, рішення балтійських країн вступити до Альянсу було цілком демократичним.

"Ми досягли такої точки напруженості, якої не було з часів закінчення холодної війни. Той факт, що Росія вважає вступ трьох балтійських країн до НАТО помилкою, є повним абсурдом. Вступ до Альянсу був демократичним вибором вільних і незалежних Естонії, Латвії та Литви" , – заявив Каріс.

Глава Естонії наголосив, що НАТО – це найважливіша опора європейської безпеки.

За словами Каріса, Росія не змогла внести розбрат між країнами-членами НАТО. Союзники єдині в продовженні політики "відкритих дверей", а також мають намір зміцнювати оборонну позицію. Альянс не хоче повернутись до світу, де великі країни вирішують долю менших та слабших.