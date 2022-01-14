Блінкен: ми не очікували проривів від переговорів із Москвою

США не очікували великих проривів від переговорів з Росією з питань безпеки в Європі, однак у Вашингтоні, на відміну від Кремля, не вважають зустрічі, що відбулися, «невдалими», і готові до продовження діалогу у разі, якщо до цього готові в Москві. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав про це сьогодні в інтерв'ю National Public Radio (NPR), повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на прохання прокоментувати висловлювання прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який назвав переговори «невдалими», Блінкен заявив, що Сполучені Штати не «очікували проривів» у ході зустрічей, які, за його словами, «наразі» не можна назвати справжніми переговорами.

«Ми поділилися з росіянами нашим глибоким занепокоєнням у зв'язку з діями, які вони роблять не лише щодо України, а й у ширшому розумінні. Вони поділилися з нами своїми побоюваннями. Ми надали один одному, я думаю, чимало їжі для роздумів. Тепер ми плануємо... ретельно проконсультуватися з нашими союзниками та партнерами» , - заявив Блінкен, уточнивши, що продовження діалогу можливе лише у разі деескалації ситуації навколо України.

Держсекретар зазначив, що обидві сторони тепер мають «переварити» отриману інформацію, додавши, що Вашингтон надав Москві два варіанти дій: «шлях дипломатії та діалогу», який Блінкен назвав «кращим» та «найвідповідальнішим» способом для вирішення розбіжностей та врегулювання ситуації на сході України; або шлях «конфронтації та агресії», до чого на Заході «цілком готові».

«Якщо вони підуть цим шляхом, це матиме серйозні наслідки... Я не уточнюватиму, що ми зробимо [у відповідь], скажу тільки, що якщо йдеться про санкції, про економічні та фінансові заходи, а також про необхідність зміцнювати Україну в плані оборони, посилювати оборону НАТО, ми плануємо і збираємося зробити те, чого не робили раніше» , - заявив Блінкен, наголосивши, що запланована реакція на можливу агресію з боку Росії «вийде далеко за межі того, що було зроблено у 2014 році».

Держсекретар відмовився оцінювати можливість російського вторгнення в Україну, заявивши, що «президент Путін чудово володіє мистецтвом не давати остаточної відповіді» на переговорах із суперниками.

«Я підозрюю, що він частково і робить це зараз, намагаючись зрозуміти, що може спрацювати, а що ні, і цілком можливо, що він ще не вирішив остаточно, що він збирається робити. Думаю, на нас лежить важливий обов'язок допомогти Путіну сформувати свою думку» , - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що криза, пов'язана з концентрацією російських сил біля українського кордону, була створена руками Москви, і в результаті світ «опинився в такій ситуації за російською ініціативою». Блінкен зазначив, що за останні пару місяців США, їхні союзники та партнери змогли розробити «дуже скоординовані та обдумані» способи, за допомогою яких західна коаліція зможе «чітко відповісти на дії, вжиті Росією».

Держсекретар підкреслив, що багато питань, з яких Захід може домовитися з Москвою, наприклад, додаткові заходи щодо контролю над озброєннями – це «складні речі, які неможливо зробити за годину, за день, за тиждень, і росіяни про це знають».