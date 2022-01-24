Масляна 2022 в Україні: коли відзначається та що не можна робити

Масляна 2022 року в Україні почнеться 28 лютого і триватиме до 6 лютого. Церковна назва свята – Сирна неділя, повідомляє Обозреватель.

Це останній тиждень перед Великим постом, коли вже заборонено їсти м'ясо, але дозволяються сир, молочні продукти, риба та яйця. У народі Масляну заведено відзначати веселими гуляннями та застіллями. Докладніше про традиції свята читайте в матеріалі.

Історія Масляної

Перші згадки про святкування Масляної датуються ще 4 століттям. Свято відзначали за язичницьких часів, прославляючи богів Ярила та Велеса. Головний символ свята – млинець – уособлював сонце, яке світило і гріло все сильніше ранньою весною.

У народній уяві Масляна посідала проміжне місце між зимою та весною. З хрещенням Русі свято набуло нового сенсу: Сирна неділя завершує підготовку до Великого посту, який починається за 50 днів до Великодня і присвячений прощенню, покаянню та примиренню з ближніми.

Масляна 2022 року в Україні відзначається з 28 лютого до 6 лютого. Джерело: Pixabay

Традиції Масляної

Церковні богослужіння Сирної неділі в православ'ї не є святковими на відміну народної Масляної. У богослужбових текстах цього тижня Церква пояснює користь посту, під час якого слабшають спокуси, сама людина очищається і з нею перебувають янголи.

У деяких регіонах України Масляна називалася Колодій – від назви обряду Колодки, суть якого полягала в жартівливому покаранні хлопців та дівчат, які не знайшли собі пару минулого року. До руки чи ноги їм прив'язували колодку, прикрашену стрічками, і щоб її зняти, треба було заплатити відкуп грошима чи подарунками.

Церковні богослужіння Сирного тижня в православ'ї не є святковими. Джерело: Pixabay

Як відзначається Масляна за днями

Протягом Масляної кожна господиня намагається хоч раз приготувати головне традиційне блюдо – млинці, щоб пригостити ними близьких. Також готують вареники, оладки, сирники, пироги.

Кожний день Масляної має свої традиції. У понеділок люди ходять у гості та випікають перший масничний млинець, у вівторок сватаються, у середу теща пригощає зятя млинцями, у четвер починаються веселі гуляння, у п'ятницю теща відвідує зятя, а в суботу невістки запрошують золовок.

Останній день Масляної – Прощена неділя, переддень Великого посту, коли віряни просять одне в одного прощення. Цього дня також спалюють обрядове солом'яне опудало і доїдають решту млинців.

Протягом Масляної кожна господиня намагається хоча б раз приготувати млинці. Джерело: Pixabay

Що не можна робити на Масляну

Протягом Сирної неділі не можна вживати в їжу м'ясо. Поганою прикметою вважається приймати гостей у неприбраній хаті Також не можна переїдати – обжерливість є одним із смертних гріхів, що особливо актуально напередодні Великого посту.

Прикмети Масляної

Млинці вдаються гарні, смачні та пишні – рік буде щасливий та благополучний.

Висока гірка млинців – до статку та багатого врожаю, низька – до поганого.

На Масляну холодна погода стоїть – до погожого літа.

Дощова погода – восени буде багато грибів.