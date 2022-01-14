Квартира на першому поверсі: проблема або вигідна покупка
Прийнято вважати, що квартира на першому поверсі — не найвдаліший варіант. Примітка "не перший поверх" часто можна зустріти в оголошеннях від бажаючих придбати житло. Людей бентежить і можливий шум під вікном, і додаткові витрати на безпеку, пише Ріана Абдулаєва, РБК-Україна.
Найбільш затребуваними вважаються 4-8 поверхи, але якщо все вже продано або бюджет обмежує вибір — на верхніх поверхах квартири коштують дорожче — чи варто погоджуватися на перший поверх?
Про плюси і мінуси життя в квартирі на першому поверсі — далі в матеріалі.
Перш ніж приймати рішення, варто оцінити недоліки, з якими неминуче стикаються жителі перших поверхів і зрозуміти, чи готові ви з ними миритися. Однак попри перелік мінусів, не варто категорично відмовлятися від цього варіанту.
Недоліки квартири на першому поверсі
- Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються мешканці перших поверхів, вважається шум. Машини, діти, звук домофона, компанії під вікнами, брязкіт вхідних дверей — якщо ви прихильник відкритих вікон, ці звуки будуть супроводжувати вас щодня. Проблему можна вирішити якісною шумоізоляцією, а влітку використовувати кондиціонер.
- Якщо вікна виходять на жваву трасу — не уникнути проблеми забруднення пилом. Прибирання доведеться робити частіше, особливо якщо ви схильні до алергії. Якщо ж вікна виходять у двір або на тиху вулицю – турбуватися нема про що.
- Поганий вигляд з вікна. Недолік, який виправити практично неможливо. Зараз забудовники намагаються врахувати це і не садити перед вікнами високі дерева. Як варіант — зробити перед вікнами красиву клумбу.
- Ще один мінус — низький рівень безпеки й приватності. Сторонні люди можуть заглядати у вікна, а у злодіїв більше можливостей проникнути всередину. Ситуацію виправляє решітка, противандальні склопакети, сигналізація. Від небажаних поглядів — жалюзі або скла з дзеркальним покриттям.
- У жителів перших поверхів також може виникнути проблема з нестачею світла. Грамотно спроектоване освітлення виправить ситуацію.
- Часто на першому поверсі немає балкона і це може бути значним недоліком. У деяких ЖК відводять у користування жителям перших поверхів частину прибудинкової території. Тоді недолік може стати перевагою – у вас буде власна "ділянка" під вікном.
Переваги квартир на першому поверсі
- Найголовніша перевага квартири на першому поверсі — її ціна, яка може бути на 10-15% нижче аналогічної на поверхах вище, іноді різниця доходить і до 20%.
- Якщо у вас клаустрофобія і ліфт наганяє жах, на першому поверсі проблема вас не торкнеться. Поломка ліфта — також не ваші клопоти. Цей плюс також оцінять молоді батьки або ті, хто планує завести дітей – підйом колясок не складе складнощів. Такий варіант також оцінять літні люди та велосипедисти.
- Ще одна перевага — у відсутності сусідів знизу. Ви нікого не затопите, не завадите гучним тупотом, перестановкою меблів, стрибаючими дітьми або веселими гостями.
- Хороший напір води й теплопостачання. Як правило, натиск і температура води зменшується від першого до останнього поверху. Тому жителі перших не стикаються з цими проблемами.
- При аварійних ситуаціях ви з легкістю зможете покинути квартиру через вікно, без страху застрягти на сходах в натовпі сусідів. Також у вікно на першому поверсі можна передавати негабаритні меблі, коробки та ін.
- Якщо ви давно планували відкрити свій бізнес, квартиру можна перевести в нежитловий фонд і зробити з неї офіс, магазин, кафе або салон.
- Палісадник під вікнами. Біля вікон на перших поверхах можна розбити клумбу і вирощувати свої улюблені квіти, а якщо є бажання – навіть маленький город.
- Квартира на першому поверсі — не є однозначно хорошим або поганим вибором. Однак приймати рішення потрібно виходячи з вашої ситуації й конкретної пропозиції, зваживши всі "за" і "проти", включаючи ціну, розташування, район та інші фактори. Більшість проблем можна усунути та зробити приміщення комфортним для життя.