Квартира на першому поверсі: проблема або вигідна покупка

Прийнято вважати, що квартира на першому поверсі — не найвдаліший варіант. Примітка "не перший поверх" часто можна зустріти в оголошеннях від бажаючих придбати житло. Людей бентежить і можливий шум під вікном, і додаткові витрати на безпеку, пише Ріана Абдулаєва, РБК-Україна.

Найбільш затребуваними вважаються 4-8 поверхи, але якщо все вже продано або бюджет обмежує вибір — на верхніх поверхах квартири коштують дорожче — чи варто погоджуватися на перший поверх?

Про плюси і мінуси життя в квартирі на першому поверсі — далі в матеріалі.

Перш ніж приймати рішення, варто оцінити недоліки, з якими неминуче стикаються жителі перших поверхів і зрозуміти, чи готові ви з ними миритися. Однак попри перелік мінусів, не варто категорично відмовлятися від цього варіанту.

Недоліки квартири на першому поверсі

Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються мешканці перших поверхів, вважається шум. Машини, діти, звук домофона, компанії під вікнами, брязкіт вхідних дверей — якщо ви прихильник відкритих вікон, ці звуки будуть супроводжувати вас щодня. Проблему можна вирішити якісною шумоізоляцією, а влітку використовувати кондиціонер.

Якщо вікна виходять на жваву трасу — не уникнути проблеми забруднення пилом. Прибирання доведеться робити частіше, особливо якщо ви схильні до алергії. Якщо ж вікна виходять у двір або на тиху вулицю – турбуватися нема про що.

Поганий вигляд з вікна. Недолік, який виправити практично неможливо. Зараз забудовники намагаються врахувати це і не садити перед вікнами високі дерева. Як варіант — зробити перед вікнами красиву клумбу.

Ще один мінус — низький рівень безпеки й приватності. Сторонні люди можуть заглядати у вікна, а у злодіїв більше можливостей проникнути всередину. Ситуацію виправляє решітка, противандальні склопакети, сигналізація. Від небажаних поглядів — жалюзі або скла з дзеркальним покриттям.﻿

У жителів перших поверхів також може виникнути проблема з нестачею світла. Грамотно спроектоване освітлення виправить ситуацію.

Часто на першому поверсі немає балкона і це може бути значним недоліком. У деяких ЖК відводять у користування жителям перших поверхів частину прибудинкової території. Тоді недолік може стати перевагою – у вас буде власна "ділянка" під вікном.

Переваги квартир на першому поверсі