Дані українців у безпеці – Федоров про кібератаку

Внаслідок кібератаки на державні сайти та сервіси, персональні дані українців не постраждали і не були викрадені.

Про це написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно" , – заявив він.

Федоров також зазначив, що більшість сайтів вже відновлено, а фахівці Мінцифри включені в допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку.