Дані українців у безпеці – Федоров про кібератаку
Внаслідок кібератаки на державні сайти та сервіси, персональні дані українців не постраждали і не були викрадені.
Про це написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно", – заявив він.
Федоров також зазначив, що більшість сайтів вже відновлено, а фахівці Мінцифри включені в допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку.