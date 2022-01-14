Прогноз розвитку європейського авторинку у 2022 році

Європейська Асоціація автомобільних перевізників ECG спільно з Automotive Ultima Media проаналізувала ситуацію на європейському автомобільному ринку та зробила прогноз його розвитку у 2022 році, повідомляє Autoconsulting.

Експерти враховували всі існуючі позитивні та негативні тренди, та їх вплив на виробництво та продаж нових автомобілів. AUTO-Consulting вибрав найактуальніші для нас моменти цього дослідження.

Виробництво

Обсяги виробництва у 2021 році були на 1% нижче за рівень 2020 р. через кілька несприятливих факторів. Серед них чип-криза, дефіцит сировини та нестача водіїв.

Тільки останнім часом, через чип-кризу Volkswagen зупинив виробництво в Емдені (Німеччина) на один місяць до 10 січня 2022 р. Тут випускають Passat та Arteon. Opel після 3 місяців закриття 6 січня відновив виробництво на заводі в Айзенаху (Німеччина).

З 13 грудня 2021 року простоює завод Mercedes-Benz у Будапешті (Угорщина). Toyota зупинила виробництво моделей Lexus та Toyota Land Cruiser у Японії. Seat з 16 грудня зупинив виробництво у Martorell Barcelona (Іспанія).

Як автовиробники борються із дефіцитом напівпровідникових мікрочипів? Наприклад, Stellantis уклав необов'язкову угоду з Hon Hai Tech Group (власник Foxconn). Початок виробництва 2024 року. BMW уклала тристоронню угоду з Inova Semiconductors та GlobalFoundries для виробництва кілька мільйонів напівпровідників на рік.

Є проблеми і з постачанням літію, який необхідний для акумуляторних батарей електрокарів. BMW інвестувала у розробку технологій вилучення літію із соляних розчинів. Volkswagen – у видобуток літію в долині Рейну. Stellantis - у переробку старих АКБ.

Але вже намітився дефіцит сталі та графіту. Додайте сюди прагнення, щоб усе було зеленим. У тому числі літій, графіт та сталь. І так – "зелена" доставка самих автомобілів споживачам.

Хоча вже зараз нові автомобілі нема кому доставляти покупцям. Нестача водіїв великовантажних транспортних засобів у Польщі – 124 тис. осіб. Багато польських водіїв працюють за більш високу заробітну плату на західноєвропейському ринку. У Бельгії не вистачає 5000 водіїв. У Франції – брак 43 000 водіїв з 2019 року. В Італії – брак 15000 водіїв. У Німеччині – брак до 80 000 водіїв. У Великій Британії - брак 100 000 водіїв.

Щорічно в ЄС на пенсію йдуть 30 000 водіїв, а набирається лише 17 000 нових водіїв. Цей розрив зростає і сьогодні середній вік водіїв — 55 років. Загальна проблема – труднощі із набором молоді. По всьому Євросоюзу нестача – близько 430 тисяч водіїв. Дефіцит збільшиться у 2022 році.

Ще одна проблема – відсутність паркувальних місць для вантажівок. У Німеччині їх дефіцит – 40 000, Європою – 400 000.

Не дивно, що у всьому світі зростає інтерес до автономного водіння.

Попит

Попит на нові автомобілі не змінився в 2021 р., порівняно з 2020 р. Незважаючи на похмурі прогнози ВВП, попит був незмінно вищим, ніж доступна кількість нових автомобілів.

Інфляція близько 5% (подорожчання електроенергії, продуктів харчування, сировини матеріалів) та зниження купівельної спроможності людей. А також тривалий час очікування нових авто підштовхує споживачів до ринку вживаних автомобілів.

Сьогодні фактично зростають продажі тільки електрифікованих авто, завдяки посиленню екологічних норм та державним стимулам. Сплеск цін на бензин та дизельне паливо також прискорює перехід на електрокари.

Прогноз

На жаль, економічні прогнози, з урахуванням нових варіантів Covid-19, похитнули впевненість у повному одужанні в 2022 році. Попит у новому році продовжить зростати через перенесення замовлень з 2021 року, але реалізація стримується ланцюжком постачання.

Попит на сировину також продовжує перевищувати пропозицію, що змушує OEM-виробників вибирати автомобілі з високою маржею виробництва, скорочувати використання певних компонентів та чипів та зосередитись на більш економічному використанні матеріалів.

На думку експертів, брак напівпровідників збережеться і у 2022 році, як мінімум, до 2023 року. Стрибки цін на сировину та енергію, а також - зростаючі витрати на ресурси підштовхують вгору зростання виробничих витрат. Що спричиняє зростання цін на нові автомобілі.

Ще одна не найкраща тенденція: порушення та вузькі місця у ланцюжку поставок стають «новою нормою».

В результаті, за прогнозами ECG та Automotive Ultima Media у 2022 р. виробництво автомобілів в ЄС зросте на 8,9%. Але обсяги, що передували пандемії, будуть досягнуті лише у 2027 році.

Продажі у 2022 р. зростуть на 6,9%. А обсяги до пандемії, можливо, будуть досягнуті лише до 2029 р. Причому згадана вище “нова норма”, на жаль, ставить під загрозу чітку перспективу.