Через агресію РФ для України зростає ціна держборгу і йдуть інвестиції
Фактор російської агресії призвів до різкого зростання прибутковості за українськими євробондами. Крім того, загроза війни викликала відтік іноземних інвестицій і падіння курсу гривні, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
"Найбільший ризик - ескалація російської агресії, яка повторилася протягом року. Це дуже несприятливий сценарій, який призведе до збереження вартості запозичень для України на дуже високому рівні і зробить залучення на приватних ринках капіталу неможливими", - упевнений глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.
Постійна присутність російських військ поблизу кордону - можливий фактор відтоку приватного іноземного капіталу. Мова, за словами Ваврищука, йде як про прискорене виведення підприємствами з іноземними інвестиціями отриманого в Україні прибутку, так і про вихід нерезидентів з інвестицій в ОВДП.
"Очевидно, що це призведе до тиску на обмінний курс гривні", - говорить він.
Єдиний шанс для України не зірватися в серйозні проблеми - залишатися в програмі МВФ, вважає виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.
"Навіть минулого року нерезиденти з обережністю на нас дивилися. І це на тлі сприятливої зовнішньої ситуації, що говорить багато про що. Ця обережність буде тільки посилюватися. Плавний вихід інвесторів вже помітний, і, думаю, він буде продовжуватися", - прогнозує Боярчук.
Нерезиденти з початку 2022 року скоротили свій портфель ОВДП майже на 3,5 млрд гривень - до трохи більше 89,1 млрд гривень. Ще в жовтні обсяг їх портфеля був понад 98 млрд гривень, влітку на піку по року було більше 110 млрд гривень. Але після новин про можливу ескалацію на кордоні з РФ інвестори потроху почали скорочувати свою частку в українському внутрішньому державному борзі.