Ryanair скасував рейси 7 напрямків з України

Ірландський лоукостер Ryanair скорочує кількість рейсів в зимовому розкладі польотів з України. Скасовуються рейси за 7 напрямками до березня 2022 року, повідомляє Lowcostavia.

Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника, Ryanair скасував 7 маршрутів з міст України до кінця лютого 2022 року.

З 1 по 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин і Братиславу, з Києва в Бидгощ і з Херсона в Краків і Відень.

Зазначимо, що скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

Список скасованих рейсів Ryanair з України в лютому 2022 року:

Київ-Бидгощ до 28 Лютого Львів-Барі до 28 Лютого Львів-Палермо до 28 Лютого Львів-Турин до 28 Лютого Львів-Братислава до 28 Лютого Херсон-Краків до 28 Лютого Херсон – Відень до 28 Лютого

Зараз на сайті авіакомпанії Ryanair відсутні квитки у продажу після квітня 2022 року, але це пов'язано зі змінами в розкладі, незабаром квитки будуть повернуті в продаж.

Нагадаємо, в ірландській авіакомпанії Ryanair призупинили 23 маршрути на січень 2022 року. За словами генерального директора Майкла О'лірі, таке рішення прийнято через відсутність попиту.