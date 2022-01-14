Масштабна ДТП в Криму: зіткнулися 13 автомобілів

Масова аварія за участю 13 автомобілів сталася під Севастополем, постраждали троє людей, повідомляє Крыминформ.

«Через утворення ожеледиці на дорожньому покритті ділянки автодороги Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь, у районі мосту через річку Бельбек сталося зіткнення 13 автомобілів. На даний час відомо, що учасниками ДТП стали один «Камаз», два фургони «Газель» та 10 легкових автомобілів. Попередньо встановлено, що внаслідок дорожнього інциденту постраждали троє людей» , - повідомляє видання.

Потерпілі отримали необхідну медичну допомогу на місці.

Користувачі соціальних мереж опублікували відео з місця події. На кадрах видно, що внаслідок зіткнення «Камаз» розвернуло впоперек дороги, він проломив роздільну дорожню огорожу та виїхав на зустрічну смугу.