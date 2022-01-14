Офіційно: "Шахтар" погодив трансфер відомого бразильця
Вінгер амстердамського "Аякса" Давид Нерес вже незабаром буде офіційно представлений в статусі гравця українського клубу. "Шахтар" і "Аякс" досягли домовленості про перехід 24-річного бразильця, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив офіційний сайт нідерландського клубу.
Це перший новачок донеччан у зимове трансферне вікно.
Новий контракт набуває чинності негайно. Сума трансферу офіційно склала €12 мільйонів. Вона може вирости до €16 мільйонів за рахунок бонусів.
Деталі контракту не повідомляються, проте раніше ЗМІ зазначали, що Нерес підпише угоду з "Шахтарем" до літа 2026 року.
За словами агента, в "Шахтарі" Нерес планує знову повернутися на топ-рівень, оскільки в "Аяксі" в цьому сезоні він випав з основи.
Варто відзначити, що перехід бразильця - не перше дороге вкладення "гірників" за останній час. Влітку вони заплатили понад 40 мільйонів за трьох гравців - Педріньо (18 млн), Марлона (12) і Лассіну Траоре (10). Відзначимо, що останній також перейшов зі складу "Аякса".
Давид Нерес: кар'єра
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У цьому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- У складі "Аякса" Нерес двічі виграв чемпіонат Нідерландів і двічі був переможцем Кубка Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги Європи сезону 2016/2017.
- Давид Нерес зіграв 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.
- Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.