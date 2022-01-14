У НАТО ухвалили рішення щодо прийняття України та Грузії

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вже ухвалив рішення щодо прийняття України та Грузії до НАТО. Проте, конкретних термінів ще не встановлено, повідомляє Дзеркало тижня.

Столтенберг зазначив, що Україна вже звернулася з проханням про приєднання, і в організації вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

Варто зазначити, що така заява прозвучала на тлі вимог Росії щодо гарантій безпеки та не розширення НАТО.