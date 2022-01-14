Наталія Могилевська зачарувала зимовим образом

Співачка Наталія Могилевська побувала на концерті подруги – Олі Полякової. Зірка продемонструвала ефектний зимовий образ, одягнувши кофту та коричневу шкіряну спідницю, повідомляє 24 Канал.

Артистка сфотографувалася на тлі величної афіші. Наталія постала перед камерою в коричневому светрі з високою горловиною та довгій шкіряній спідниці. Талію знаменитості підкреслив шкіряний пояс у тон спідниці. З взуття на Могилевській були стильні туфлі на широких підборах.