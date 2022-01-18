Чим шкідлива сидяча робота: вправи для спини

Величезна кількість людей страждають від болю в спині, попереку або шиї через незручні офісні стільці або неправильне положення тіла під час роботи. Існують і деякі інші причини, через які ви можете відчувати дискомфорт в кінці робочого дня. Про основні з них і про те, що допоможе вирішити проблему - далі в матеріалі, повідомляє УНІАН.

Чому при сидінні болить спина - причини

Існують кілька відповідей на одне з найбільш животрепетних питань. Неприємні відчуття в тілі з'являються через:

неправильне положення тіла - ви не контролюєте поставу і навантаження на скелет розподіляється нерівномірно;

роботу з гаджетами - найчастіше, ви друкуєте на смартфоні або ноутбуці, нахиляючись над пристроєм;

незручний офісний стілець - жорсткі матеріали і спинка без підтримки хребта змушують тіло постійно перебувати в напрузі.

Також причиною болю в шиї може стати і згубна звичка - куріння. Справа в тому, що нікотин зневоднює міжхребцеві диски, через що зміщуються хребці. Кровопостачання теж ускладнюється, тому, якщо ви курите і не плануєте вести здоровий спосіб життя, лікарі рекомендують кожні 15-20 хвилин перевіряти, як себе почувають ваша шия і спина.

Як допомогти спині при сидячій роботі - вправи

Нижчеописані елементи гімнастики підійдуть не тільки офісним співробітникам, але і водіям громадського транспорту, і продавцям. В цілому - всім тим, хто більшу частину часу проводить сидячи.

Для того, щоб ваше самопочуття покращилося, а болі зникли, щогодини виконуйте такі дії:

розслабте шийний відділ - встаньте прямо і обертайте головою вперед-назад, за годинниковою стрілкою, проти неї, а потім по колу;

розтягніть плечі і спину - робіть обертальні рухи руками за годинниковою стрілкою і проти неї, повторюючи вправу 4 рази;

розімніть корпус - робіть нахили, обертання корпусом вліво-право, нахиляйте таз;

займіться ногами - присідайте стільки, скільки можете, робіть випади вперед, розминайте коліна і гомілкостоп.

Не зайвим буде і прогулянка до роботи, а не їзда на громадському транспорті. Також краще ходити по сходах пішки, а не користуватися ліфтом. Додатково лікарі рекомендують записатися в тренажерний зал або басейн, щоб ваш хребет, суглоби і м'язи отримували регулярне навантаження - так вони будуть міцніше і витриваліше.