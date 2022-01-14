Як зросли пенсії за 2021 рік та скільки "з'їла" інфляція

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2022 року. Середній розмір пенсії за рік зріс, пенсіонерів стало менше, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії рік зріс на 484,02 гривень або на 13,8% до 3 991,53 гривень.

При цьому кількість пенсіонерів скоротилася на 289 837 осіб до 10 841 117.

За даними ПФУ, найвищий рівень пенсій у Києві - 5 474,46 гривень, у Донецькій - 5 062,09 гривень та Луганській областях - 4 723,34 гривень.

Відзначимо, офіційний рівень інфляції в Україні у 2021 році склав 10,0%. Середні ціни на продукти харчування в грудні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року зросли 13,3%.