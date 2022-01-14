Як зросли пенсії за 2021 рік та скільки "з'їла" інфляція

Як зросли пенсії за 2021 рік та скільки "з'їла" інфляція

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 січня 2022 року. Середній розмір пенсії за рік зріс, пенсіонерів стало менше, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії рік зріс на 484,02 гривень або на 13,8% до 3 991,53 гривень.

При цьому кількість пенсіонерів скоротилася на 289 837 осіб до 10 841 117.

За даними ПФУ, найвищий рівень пенсій у Києві - 5 474,46 гривень, у Донецькій - 5 062,09 гривень та Луганській областях - 4 723,34 гривень.

Як зросли пенсії українців за 2021 рік та скільки &quot;з'їла&quot; інфляція

Відзначимо, офіційний рівень інфляції в Україні у 2021 році склав 10,0%. Середні ціни на продукти харчування в грудні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року зросли 13,3%.

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