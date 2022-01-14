Хакери атакували судові сайти України

Кібератаки на українські урядові сайти, що розпочалися в ніч на 14 січня, продовжуються, повідомляє Страна UA.

Наразі не працюють сайти Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду (ВАКС), а також Єдиний реєстр судових рішень.

Не працює й портал "Судова влада". При цьому запрацював поки що лише сайт Мінспорту. Інші ресурси, як і раніше, "лежать".

Нагадаємо, в Мінцифри повідомляли, що "більшість" сайтів вже працює і заявляють, що особисті дані українців, у тому числі з атакованої хакерами "Дії", не вкрадені, оскільки атакували не бази даних, а сайти.