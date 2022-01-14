Лавров: Росія не чекатиме вічно на відповідь Заходу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва очікує на письмову реакцію Заходу на свої безпекові ультиматуми, наголосивши, що чекати вічно РФ не буде, повідомляє Європейська правда.

Про це Лавров заявив у п’ятницю на щорічній пресконференції.

"Ми очікуємо на письмову реакцію, у нас є підстави вважати, що наші партнери усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, і усвідомили, що ми не чекатимемо нескінченно, а плани замотати цей процес, звичайно ж, існують" , - сказав Лавров.

За його словами, "всі розуміють, що перспективи досягнення згоди залежать від США. І що б нам не говорили про необхідність консультуватися із союзниками... це все відмовки та спроби затягнути процес".

"Ми хочемо бачити позиції на папері, постатейно, щодо кожного нашого пункту в обох документах хочемо отримати реакцію" , - додав він.

За словами Лаврова, якщо Захід відкине пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, Москва оцінить ситуацію.