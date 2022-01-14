ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень
Станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 511 тисяч українців. Це становить 4,7% від загального числа пенсіонерів (10,841 млн осіб), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2000 грн - 13,4%, 1 448 006 осіб, середня пенсія - 1 896,37 грн,
- від 2001 до 3000 грн - 35,6%, 3 853 231 особа, середня пенсія - 2 467,45 грн,
- від 3001 до 4000 грн - 21,2%, 2 303 393 осіб, середня пенсія-3 463,73 грн,
- від 4001 до 5000 грн - 9,7%, 1 856 781 особа, середня пенсія-4 445,39 грн,
- від 5001 до 10000 грн - 15,4%, 1 668 310 осіб, середня пенсія - 6 713,86 грн,
- понад 10000 грн - 4,7%, 511 396 осіб, середня пенсія - 13 965,82 грн.