ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 511 тисяч українців. Це становить 4,7% від загального числа пенсіонерів (10,841 млн осіб), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином: