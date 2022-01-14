США збираються побудувати для України кілька військових катерів

США замовили будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України, повідомляє Вести.

Пентагон виділив на будівництво катерів понад 25 млн доларів, це стало можливо в рамках програми міжурядових закордонних військових продаж Foreign Military Sales. Кошти направлять компанії SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон), яка проведе обладнання, активацію та навчання екіпажів суден.

Роботи проводитимуться у Такомі, штат Вашингтон. Час завершення будівництва катерів – березень 2026 року. США законтрактували 10 таких суден для України.

Mark VI належить до бойових катерів, вони використовуються для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів. Також США мають намір передати Україні катер типу Айленд вже у першому кварталі 2022 року.