В Україні дозволили випробування ліків проти COVID-19
Міністерство охорони здоров'я України надало дозвіл на проведення клінічних випробовувань ліків проти коронавірусу.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
Досліджуватимуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.
"Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією 19", - йдеться у повідомленні.