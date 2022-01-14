В Україні дозволили випробування ліків проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України надало дозвіл на проведення клінічних випробовувань ліків проти коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба МОЗ﻿.

Досліджуватимуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.