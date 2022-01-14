Чи безпечно розпорошувати ефірні олії, якщо в будинку є діти

Багато хто любить розпорошувати лавандову олію для заспокоєння або евкаліптову олію для швидкого підйому настрою. Але чи не зашкодять вони дітям?

Чи безпечно розпорошувати ефірні олії навколо дітей?

Ефірні олії, як правило, безпечні для дітей різного віку. Саме так вважає експерт із комплексного педіатричного психічного здоров'я Розан Капанна-Ходж.

Ефірні олії мають цілющі властивості, тому вони можуть бути неймовірно корисними для заспокоєння нервів у дітей.

Дослідження також показали, що вони можуть заспокоювати шкіру. Однак, ви повинні завжди виявляти обережність.

Перш за все, переконайтеся, що пляшечки з ефірною олією знаходяться в недоступному для дітей місці, щоб вони випадково не потрапили на них. Мастила сильнодіючі та можуть бути небезпечні при вдиханні або нанесенні безпосередньо на шкіру.

Деякі ефірні олії, такі як кориця і чебрець, можуть дратувати слизові оболонки під час розпилення. Якщо ви помітили, що ваша дитина починає кашляти або у нього з'являється нежить після того, як ви увімкнете дифузор, це ознака того, що у нього може бути реакція на олії. Вимкніть його та поставте в іншу кімнату.