У Держспецзвʼязку оцінили масштаби кібератаки на держсайти

В Україні сталася масштабна хакерська атака на сайти держорганів. Вона є найпотужнішою за зафіксовані в останні чотири роки. Про це, з посиланням на заступника голови Держспецзв'язку Віктора Жору під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки - це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення" , - зазначив Жора.

За його словами, про те хто саме може стояти за кібератаками поки не відомо. Наразі триває розслідування, до з'ясування деталей під'єдналися міжнародні партнери.

"Хочу зауважити, що наші міжнародні партнери запропонували нам допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми з ними активно взаємодіємо" , - додав Жора.

Нагадаємо, сьогодні в Україні в ніч із 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на сайти держструктур. Внаслідок чого недоступні портал "Дія", а також сайти МОН, ДСНС, МЗС та ще ряд інших.