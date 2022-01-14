Хакери з КНДР торік викрали криптовалюти на $400 млн

Хакери, пов'язані з Північною Кореєю, за 2021 рік здійснили щонайменше сім кібератак на криптовалютні платформи, отримавши цифрові активи на суму майже $400 млн, йдеться у звіті аналітичної компанії Chainalysis, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кількість хакерських атак, які мають стосунок до Північної Кореї, у 2021 році зросла до семи з чотирьох у 2020 році, а обсяг викрадених коштів збільшився на 40%", - наголошується у доповіді.

Chainalysis зазначає, що переважно діяльність хакерів, пов'язаних із КНДР, була спрямована на інвестиційні компанії та централізовані біржі. Хакери застосовували фішингові атаки, шкідливі програми та вразливості у кодах, а також складні методи соціальної інженерії для викачування коштів із організацій.

Як повідомляється, значну частину кібератак, ймовірно, провело хакерське угруповання Lazarus Group, яке перебуває під санкціями США. Угруповання обвинувачували у зломі міжнародних банків, клієнтських облікових записів, а також у кібератаці на компанію Sony Pictures Entertainment у 2014 році.

За даними Chainalysis, Пхеньян також активізував зусилля щодо відмивання вкраденої криптовалюти, розширивши використання програмних інструментів, що дають змогу приховати походження активів. Крім того, дослідники виявили цифрові активи, які ще не пройшли процес відмивання, на суму $170 млн, отримані в результаті 49 кібератак у період із 2017-го до 2021-го року.

Рада безпеки ООН обвинувачує КНДР у використанні вкрадених коштів для підтримки розвитку програм ядерних та балістичних ракет в обхід санкцій.