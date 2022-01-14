АЗС підняли ціни на пальне

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.﻿, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,58 гривень за літр (+0,21 гривень), на бензин А-95 - 31,50 гривень за літр (+0,23 гривень), на дизельне паливо - 30,64 гривень за літр (+0,26 гривень), на автогаз - 18,98 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 11 січня.

Розрахункові ціни для бензину підвищено на 95 копійок з 26,97 гривень до 27,92 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 1 гривню 34 копійки з 23,82 гривень до 25,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,97 гривень за літр, дизельного палива - 32,16 гривень за літр.