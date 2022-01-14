Голова МЗС Німеччини перед візитом до РФ відвідає Україну

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед візитом до Москви 18 січня заїде до Києва і зустрінеться 17 січня з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою, повідомляє "Политика Страны".

Ключові теми зустрічі, за словами спікера МЗС України Олега Ніколаєнка, це подальша консолідація підтримки України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії, активізація мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення діяльності нормандського формату, протидія загрозам у сфері енергетичної безпеки, обговорення кроків щодо зміцнення двостороннього співробітництва.

Зазначимо, що глава МЗС Німеччини прибуде до Києва якраз того дня, коли повертається Петро Порошенко. Прокуратура хоче відправити його до в'язниці за звинуваченням у держзраді, а сам екс-президент кличе на вуличні акції своїх прихильників.