YouTube тестує функцію "розумного" завантаження відео

У деяких користувачів YouTube на смартфонах з операційною системою Android вже з'явилася нова функція - "Розумні завантаження". Хоча вона доступна далеко не всім, вибрані зможуть завантажувати відео в автоматичному режимі, повідомляє 3Dnews.

Зокрема, функція дозволяє користувачеві автоматично завантажувати по 20 відео на тиждень при підключенні до мережі Wi-Fi. Офлайн-контент відображається у розділі «Завантаження» розділу «Бібліотека».

Функція майже ідентична тій, що вже є у YouTube Music, і буде корисна тим, хто використовує тарифні плани з невеликим обсягом передплаченого трафіку або часто буває в місцевостях, де інтернет-з'єднання занадто нестійке або відсутнє повністю. За вибір відео, що підлягають завантаженню, буде відповідати спеціальний алгоритм.

Користувачі, які мають занадто мало пам'яті, будуть отримувати повідомлення про додаткові дії, необхідні для продовження роботи «Розумних завантажень». Функція працює на новітній версії Android.

У YouTube вирішили обмежити кількість користувачів, які мають можливість випробувати нову можливість. Вона доступна лише деяким користувачам Premium-акаунтів у Європі.

Для того щоб перевірити, чи доступне «Розумне завантаження» на обліковому записі користувача, потрібно зайти до програми YouTube, натиснути на іконку аватара, вибрати «Налаштування» та «Спробуйте нові функції». Ще один варіант — перейти до розділу «Бібліотека» та натиснути на банер «Розумні завантаження» у розділі «Завантаження».