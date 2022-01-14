Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

Між президентами, очільниками міністерств України та Азербайджану, державними нафтовими компаніями в рамках офіційного візиту глави Азербайджанської республіки в Україну підписано 6 двосторонніх документів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв підписали спільну Декларацію президента України та президента Азербайджану.

Між Кабінетом Міністрів України та урядом Азербайджанської республіки підписано угоду щодо співпраці у сфері безпеки харчових продуктів. Відповідний документ підписали глави спільної комісії двох країн з питань економічного співробітництва, віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Між міністерствами економіки України та Азербайджану підписано Меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі. Документ підписали віцепрем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Михайло Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами щодо співпраці в аграрній сфері підписали міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської республіки Михайло Джаббаров. Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері енергетики підписано між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі голови правління компанії Юрія Вітренка та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) в особі міністра економіки Азербайджанської республіки Михайла Джаббарова.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписано між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру та міністерством економіки Азербайджану. Документ підписали виконувачем обов'язків Державної служби України з геодезії Сергієм Завадським та міністром економіки Азербайджанської республіки Михайлом Джаббаровим.