Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

На відміну від вчорашнього дня, сьогодні зростання котирувань на міжбанківському валютному ринку почалося з самого ранку.

З 27,85 гривень на купівлі та 27,91 гривень на продажі за неповні чотири години безготівковий долар подорожчав до 27,98 гривень на купівлі та 27,984 гривень на продажі. І це з урахуванням того, що Національний банк уже виходив на ринок з інтервенцією за методом «вибору найкращої» ціни та продав близько 50 млн доларів за ціною від 27,95 гривень і вище. Охочих купити долар, що росте в ціні, як і раніше, дуже багато, а от продавці, розуміючи, що час працює на них, не поспішають виставляти заявки. Продають лише ті, кому терміново потрібна гривня. До обіду обсяг торгів на міжбанку сягнув 210 мільйонів доларів.

Оператори готівкового валютного ринку повідомляють про панічний ажіотажний попит на готівкового «американця». Між містами ціна долара, що продається, відрізняється часом більш ніж на 10 копійок. У Києві вранці оптові обмінні пункти продавали долар по 28,05-28,07 гривень, а по обіді навіть великі опти продавали долар по 28,18 гривень. За інформацією порталу «Курс України», у цей виток зростання долар швидше дорожчає саме в столиці; по інших великих містах ціни на нього на поточний момент нижчі, ніж у Києві. Наприклад, у Харкові на 13.30 долар можна купити по 28,12 гривень, у Дніпрі – по 28,13-28,15 гривень.

Євро на FOREX у четвер зробив чергову спробу зростання, але зміг піднятися лише до позначки 1,1481 долара, після чого опустився навіть нижче від ранкових значень. Готівковий євро продовжує зростати у ціні. Сьогодні вранці його ще продавали по 32,05-32,08 гривні, а до обіду цінник виріс до 32,18-32,20 гривні.

Російський рубль лихоманить. Вранці п'ятниці він зміцнився до позначки 75,60, а на момент написання статті впав до 76,63 рублів за долар. Причиною чергового падіння російської валюти стали висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Лавров заявив: "Навіть якщо Україна не вступить до НАТО, поява там ударних озброєнь та військових баз США на Азовському морі – друга червона лінія". Синхронність падіння гривні та рубля призвела до незмінності ціни готівкового рубля в Україні. Зокрема, у столиці сьогодні, як і вчора, продають готівковий рубль за 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Дешевших пропозицій немає.