Фанати "Мілана" присвятили Шевченкові банер на матчі з "Дженоа"
У четвер, 13 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії "Мілан" бився проти "Дженоа". Гра завершилася перемогою "россонері" у додатковий час, повідомляє УНІАН.
Перед початком поєдинку вболівальники "Мілана" вивісили величезний банер на честь колишнього нападника свого клубу, а нині тренера "грифонів" Андрія Шевченка.
"Довга історія кохання, погляд в Манчестері, висічений в наших серцях. Шева - легенда назавжди", - написали на банері ультрас "червоно-чорних".
Крім того, вболівальники "Мілана" на "Сан-Сіро" довго скандувала ім'я свого улюбленця.
"Погляд в Манчестері" - відсилання до погляду Шевченка на рефері перед пробиттям вирішального пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" на "Олд Траффорд" у 2003 році. Саме гол українця приніс їхній команді перемогу в Лізі чемпіонів.
У футболці "Мілана" Шевченко провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
У складі "россонері" українець вигравав чемпіонат Італії, Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
Тренерська кар'єра Андрія Шевченка в Італії складається далеко не так успішно, як ігрова. Керівництво "Дженоа" розглядає варіант звільнення українського фахівця через незадовільні результати команди.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.