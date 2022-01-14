У МЗС та Мінкульті запідозрили РФ у хакерській атаці на урядові сайти

У МЗС України підозрюють, що за кібератакою на українські урядові сайти, що сталася в ніч із 13 на 14 січня, стоїть Росія.

Про це повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер із посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка, цитує "Страна".

"Висновки робити поки що рано, але існує давня історія російських кібератак проти України в минулому" , - заявив Ніколенко у листуванні з Міллером.

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Росією, повідомляє "24 канал".

"Українські інтернет-ресурси з початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли до світових підручників для кіберфахівців. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос і зневіру в суспільстві" , – пояснили у Центрі інформаційної безпеки.

Останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА у зоні ООС на Донбасі – тоді хакери намагалися зламати сторінки українських медіа та громадських організацій.

"А ось такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов'язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців" , - йдеться у повідомленні.

На російський слід зазначає і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно розповсюдили вже російські видання. Тим часом українські ЗМІ підхопили новину приблизно о 7-й ранку.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН – УПА, Галичину, Полісье та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, щоб кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, щоб посварити дві дружні сусідські країни" , – додали в Центрі інформаційної безпеки.

Проте версію про причетність до атак Польщі заперечує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.